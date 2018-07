Papa fala de naufrágio e pede ações da Europa

"Há temores de que poderiam ser centenas de mortos", disse Francisco aos fiéis. Ele abaixou a cabeça em oração silenciosa, seguido por muitas das milhares de pessoas reunidas na praça.

Ontem, o Papa já havia se juntado ao governo da Itália para pressionar a União Europeia (UE) a ajudar mais o país com o enorme número de pessoas que chegam à costa pelo Mar Mediterrâneo em barcos de contrabandistas para fugir das guerras, perseguição e pobreza na Síria, Líbia e países da África.

"Eu expresso minha gratidão pelo esforço que a Itália está fazendo para receber os muitos migrantes, que, arriscando suas vidas, pedem para serem resgatados", disse o Papa Francisco ao presidente da Itália. "É evidente que as proporções desse fenômeno requerem um envolvimento muito maior", comentou, ao lado do presidente da Itália, Sergio Mattarella. Fonte: Associated Press.