Papa faz apelo ao G-20 por vítimas da fome e por refugiados

VATICANO - O papa Francisco pediu, nesta sexta-feira (7), aos líderes das 20 principais economias industrializadas e emergentes do mundo, o G-20, que não se esqueçam das vítimas da fome na África, nem dos refugiados.

"Aos chefes de Estado e de governo do G-20, assim como a toda comunidade internacional, lanço um apelo ao fundo do coração diante da trágica situação no Sudão do Sul, no lago Chade, no Chifre da África e no Iêmen, onde 30 milhões de pessoas não têm nada para comer e precisam de água", escreveu o papa em sua mensagem.

"Dar um apoio imediato a todas essas pessoas seria um gesto sério e sincero do compromisso a favor de uma reforma da economia mundial", insistiu.

Segundo o papa argentino, é preciso, neste momento,

dar prioridade aos pobres, aos refugiados, aos que sofrem, aos deslocados, aos excluídos, sem distinção de nacionalidade, raça, religião, ou cultura".

O sumo pontífice pediu ainda que "parem a corrida armamentista atual" e que se reduza o nível de conflitos. / AFP