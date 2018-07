Papa faz reunião para discutir vazamento de documentos

O pontífice já tinha uma reunião prevista para a manhã deste sábado com os líderes dos escritórios do Vaticano, mas decidiu convocar um segundo encontro com outros cardeais numa tentativa de "restabelecer um clima de serenidade e confiança" na Igreja, segundo a assessoria de imprensa do Vaticano.

O Vaticano também informou que Bento XVI vai se reunir com mais cardeais em Roma nos próximos dias para "continuar o diálogo com as pessoas que compartilham com ele a responsabilidade de governar a Igreja".

O Vaticano lida com a crise desde que centenas de documentos seus vazaram revelando casos de corrupção, disputas políticas internas e brigas de poder no patamar mais elevado da Igreja Católica Romana. O caso levou à prisão do mordomo de Bento XVI, depois que documentos do próprio papa foram encontrados no apartamento de seu funcionário.

Além de uma investigação criminal, o Vaticano conduz uma averiguação interna, liderada por uma comissão de três cardeais, para tentar chegar ao cerne do escândalo. As informações são da Associated Press.