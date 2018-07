Papa faz seu primeiro balanço de visita a Cuba

Depois de salientar as boas relações existentes entre Cuba e a Santa Sé, Bento XVI reiterou que, como havia revelado ao visitar a ilha, "o papa leva no coração as preocupações e as aspirações de todos os cubanos, especialmente daqueles que sofrem com a limitação da liberdade".

Bento XVI ressaltou a homilia que fez na missa celebrada em Havana, diante do presidente Raúl Castro e de outras autoridades do governo. "Recordei que Cuba e o mundo precisam de mudanças, mas elas somente serão possíveis se cada um se abrir à verdade integral sobre o homem."

Diálogo. Impressionado com as dezenas de milhares de cubanos que o saudaram debaixo de chuva, a caminho do aeroporto, antes de embarcar de volta a Roma, Bento XVI lembrou ter afirmado na despedida que "os diversos componentes da sociedade cubana são chamados a fazer um esforço de colaboração e de diálogo paciente para o bem da pátria".