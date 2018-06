Papa Francisco anuncia mudanças na Cúria Romana O papa Francisco anunciou neste sábado mudanças na Cúria Romana, após seis meses estudando o trabalho e a burocracia do Vaticano. Umas das principais alterações foi a transferência do cardeal italiano Mauro Piacenza, ultraconservador que até então era o Prefeito da Congregação para o Clero. Ele é conhecido por sua postura tradicional no que se refere à liturgia e à questão do celibato sacerdotal.