As estatísticas, divulgadas ontem, cobrem apenas os eventos sediados no Vaticano e a partir de março de 2013, quando Francisco foi eleito para o cargo.

Como comparação, o Vaticano anunciou que mais de 2,85 milhões de pessoas foram aos eventos do Vaticano no primeiro ano de Bento 16 como papa, em 2005. Fonte: Associated Press.