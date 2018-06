Papa Francisco atrai público recorde nas Filipinas

Autoridades das Filipinas calculam que 6 milhões de pessoas ou foram à missa celebrada neste domingo pelo Papa Francisco em um parque de Manila ou acompanharam o trajeto feito por seu comboio. Seria um recorde para qualquer papa, mas não para qualquer evento.

Na Índia, a cada 12 anos, dezenas de milhões de hindus se reúnem na cidade de Alaabad para o que imagina-se ser o maior encontro religioso do mundo, o Maha Kumbh Mel. O último encontro, em 2013, atraiu de 30 milhões a 80 milhões, segundo várias estimativas.

Nas Filipinas mesmo, o comparecimento do Papa João Paulo II em uma missa, em 15 de janeiro de 1995, um domingo, no parque Rizal - o mesmo no qual apareceu o Papa Francisco - foi considerado o maior evento para um líder da Igreja Católica. Autoridades do Vaticano estimaram a multidão entre 2 milhões e 5 milhões de pessoas.

No Brasil, o Vaticano e autoridades brasileiras dizem que 3,7 milhões de pessoas se reuniram em 28 de julho de 2013 para ver o Papa Francisco celebrar o Dia Mundial da Juventude, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Mas há quem diga que esse número estava errado e a quantidade verdadeira não foi nem metade dessa. O diretor de pesquisas do Datafolha disse que, com base no tamanho da área ocupada pela multidão e estimativas de densidade razoáveis, o número de participantes ficou entre 1,2 milhão e 1,5 milhão.