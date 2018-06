Papa Francisco cancela discurso e ora pelas vítimas do terremoto que abalou o centro da Itália

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco cancelou um discurso que faria nesta quarta-feira, 24, em sua audiência-geral e decidiu orar com a multidão pelas vítimas do terremoto que abalou a Itália nesta madrugada, deixando dezenas de mortos.

"Ouvindo o prefeito de Amatrice dizer que a cidade não existe mais e que há crianças entre as vítimas, estou profundamente triste", disse o pontífice a milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro.

Francisco decidiu suspender sua habitual catequese para expressar sua "dor e proximidade a todas as pessoas que estão nas áreas afetadas, todas as pessoas que perderam seus entes queridos e aquelas que ainda estão chocadas pelo medo".

Depois de ler uma mensagem em vários idiomas, o papa se dirigiu aos moradores das zonas afetadas, pedindo "que confiem na carícia e no abraço de toda a Igreja e que neste momento deseja abraçá-las com seu amor materno". Em seguida, Francisco e os fiéis rezaram o rosário.

Amatrice foi uma das cidades mais afetadas pelo tremor, que deixou centenas de desaparecidos e milhares de desabrigados, segundo as autoridades locais. / Reuters e EFE