Papa Francisco celebra 1ª Missa do Galo O papa Francisco fez nesta madrugada seu primeiro discurso no Natal. O pontífice comparou o nascimento de Jesus Cristo como uma explosão de luz em momentos de escuridão na história da humanidade, marcada pelo orgulho e ambição. Às 9h (de Brasília), está programado um novo discurso de Francisco na tradicional Mensagem do Dia de Natal. Milhares de turistas e romanos devem se reunir na Praça de São Pedro hoje pela manhã.