Papa Francisco celebra aniversário com quatro sem-teto

Quatro moradores de rua, um deles com seu cachorro, participaram, nesta terça-feira, 17, da celebração dos 77 anos do papa Francisco no Vaticano. Eles vivem nas ruas de um bairro de Roma próximo aos muros do Vaticano e foram convidados pelo funcionário da Santa Sé responsável pela assistência aos sem-teto para assistir à missa matutina que Francisco celebra diariamente no hotel onde vive, no interior do Vaticano.

Um deles segurava seu cachorro ao ser apresentado a Francisco, durante conversa após a missa. O Vaticano também informou que Francisco convidou seus criados para criar uma atmosfera "familiar" e conversou com eles um por um durante sua homilia.

Francisco, que está fazendo história como um dos papas mais informais dos últimos tempos, adotou um tom modesto enquanto refletia em voz alta sobre o papel das pessoas no mundo. `''Deixe o Senhor escrever nossa história'''', disse ele em sua homilia.

Após a missa, todos tomaram café da manhã com Francisco na sala de jantar do hotel. O papa já soprou as velas de seu bolo de aniversário, presente entregue por crianças no sábado, no Vaticano, mas um outro presente o aguarda.

Uma delegação de seu time de futebol argentino, o San Lorenzo, dará a ele uma réplica da taça de campeão do campeonato argentino.

Funcionários do Vaticano disseram que ainda não foi definido um horário para a reunião do papa com a delegação, que partiu da Argentina na noite de segunda-feira e chegou a Roma nesta terça-feira.

"Chegar em dia tão especial, como o 77ª aniversário do papa, parece que esta reunião foi arranjada por Deus", declarou o vice-presidente do time, Marcelo Tinelli, pouco depois da partida.

A delegação do San Lorenzo deve ser apresentada a Francisco antes ou depois da audiência pública de quarta-feira no Vaticano, embora funcionários da Santa é não tenham descartado a possibilidade de um encontro ainda nesta terça-feira. Com Associated Press.