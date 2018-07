Papa Francisco celebra sua primeira Vigília Pascal

Na cerimônia, uma das mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica, é lembrado o período entre a crucificação da Jesus Cristo, na Sexta-Feira Santa, e sua ressurreição, no domingo de Páscoa.

Este ano, Francisco encurtou dois dos momentos mais dramáticos da cerimônia na Basílica de São Pedro, que inclui leituras do Velho Testamento e o momento no qual o papa compartilha a luz de sua vela com os presentes até que toda a basílica fique iluminada.

De acordo com o Vaticano, essas medidas foram tomadas porque o papa Francisco prefere que suas missas não sejam demoradas demais. As informações são da Associated Press.