Papa Francisco chega à Jordânia

GABRIELA VIEIRA, COM INFORÇÕES DA DOW JONES NEWSWIRES, Agência Estado

Em sua segunda viagem ao exterior, que ele mesmo descreveu como uma "peregrinação da oração", Francisco também passará pelas cidades de Belém e Jerusalém, em Israel.

Hoje, após sua chegada na capital Amã, o papa teve um encontro com o rei Abdullah, que manifestou seu apoio às comunidades cristãs da Jordânia, alertando para a sua proteção em todo país num momento em que os cristãos estão sob pressão das autoridades islâmicas. Esse foi o terceiro encontro entre o rei e o pontífice, que já haviam se reunido outras duas vezes em Roma.

Ao longo do dia, o papa Francisco celebrará um missa em um estádio de futebol local. Depois, concederá bênção às águas do rio Jordão, lugar onde Jesus teria sido batizado. A visita ao país prevê ainda o atendimento a refugiados e jovens com deficiência, em uma igreja próxima ao local.

O encontro reforça um importante tema do papado de Francisco, que alerta frequentemente para a situação dos refugiados e migrantes. De acordo com autoridades jordanianas, os refugiados sírios, incluindo cerca de 17 mil cristãos, compõem cerca de 20% da população do país.

A visita do pontífice ao Oriente Médio tem forte apelo diplomático, com uma acentuada atenção para o tempo público em que o papa dedicará a cristãos, judeus e muçulmanos. Destaque também para o esforço do Vaticano em incluir na comitiva de viagem um rabino assim como um clérigo muçulmano. O grupo que preparou a visita é composto por 45 pessoas e igualmente divido entre católicos, judeus e muçulmanos.