Papa Francisco cria novo departamento financeiro no Vaticano

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco ordenou a criação de um novo departamento para supervisionar todos os assuntos econômicos e administrativos do Vaticano e nomeou um auditor para essas questões, informou o Vaticano nesta segunda-feira, 24.

A criação da Secretária de Economia parece ser uma resposta a um escândalo envolvendo o Instituto para Obras da Religião (IOR), nome oficial do banco do Vaticano.

O novo órgão fiscalizador será comandado pelo cardeal australiano George Pell e terá 15 integrantes, entre eles oito cardeais ou bispos e sete especialistas laicos em assuntos financeiros de várias nacionalidades, que se reunirão periodicamente para preparar e analisar relatórios sobre as atividades econômicas da Santa Sé.

Entre as funções da Secretaria estarão a "criação de um orçamento anual para a Santa Sé e a Cidade do Vaticano, assim como o planejamento financeiro e atividades de recursos humanos. Também terá que apresentar o balanço detalhado da Santa Sé e do Vaticano.

Ainda segundo o Vaticano, a Apsa (Administração do Patrimônio da Sé Apostólica) será transformada em um banco central do Vaticano, mas a mudança por enquanto não afetará o status do IOR./ REUTERS e EFE