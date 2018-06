Papa Francisco e Peña Nieto se reúnem e trocam presentes no México

CIDADE DO MÉXICO - O presidente do México, Enrique Peña Nieto, e o papa Francisco realizaram neste sábado, 13, uma reunião privada no Palácio Nacional após a cerimônia de boas-vindas ao pontífice.

Ambos subiram ao terceiro andar para se encontrar e trocar presentes, o que durou cerca de meia hora. O papa presenteou o presidente com um mosaico de Nossa Senhora de Guadalupe. O Vaticano costuma fazer um mosaico de uma Virgem para presentear os chefes de Estado durante as viagens internacionais do pontífice.

Depois, acompanhados pela primeira-dama mexicana, Angélica Rivera, os líderes fizeram um percurso pelos quadros do pintor Diego Rivera, e retornaram ao Pátio de Honra.

O pontífice foi recebido com as honras de um chefe de Estado em uma breve cerimônia pela manhã, aos sons dos hinos do México e do Vaticano, seguida pela tradicional apresentação das delegações oficiais.

Papa Francisco é o primeiro pontífice a visitar o Palacio Nacional, sede do governo mexicano, onde pronunciará o primeiro discurso desta viagem ao México, que se prolongará até a quarta-feira e incluirá seis localidades do país.

O pontífice ainda se encontrará com autoridades, sociedade civil e corpo diplomático, e seguirá de papamóvel ao norte da Praça da Constituição (Zócalo), onde receberá as chaves da cidade pelas mãos do chefe do governo da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera.

A programação do papa ainda conta com a ida à Catedral Metropolitana, onde terá uma reunião com os bispos do país. / EFE