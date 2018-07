Papa Francisco nomeia novo arcebispo de Buenos Aires

O arcebispo Mario Poli fora bispo auxiliar da capital argentina entre 2002 e 2008, período no qual a ex-cardeal Jorge Mario Bergoglio já era arcebispo.

Poli, de 66 anos, que tem vasta experiência em trabalho social, foi notícia recentemente ao repreender um padre que postou uma saudação ao ex-ditador argentina Jorge Videla no dia do seu aniversário, no Facebook.

Segundo a mídia argentina, Poli é um padre que segue o estilo de Francisco, um clérigo menos político e mais pastoral. As informações são da Associated Press.