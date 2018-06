Papa Francisco pede resistência em Nápoles contra mafiosos

O papa Francisco disse em visita ao sul da Itália que os napolitanos devem resistir à exploração vinda da máfia. O pontífice pediu também que os cidadãos da região busquem a dignidade do trabalho honesto.

Em uma viagem de um dia a Nápoles, Francisco falou com moradores de Scampia, um bairro degradado dominado por mafiosos da Camorra, e lamentou o desemprego crônico. Em lugares como Scampia, mais da metade dos jovens estão desempregados. Muitos acabam trabalhando para o sindicato do crime com base em Nápoles, como transportadores de droga ou encarregados de extorsões.

Francisco pediu na praça principal da cidade a dezenas de milhares de pessoas que mantenham a esperança e resistam aos "ganhos fáceis ou renda desonesta" do tráfico de drogas. Ele pediu aos mafiosos e seus cúmplices que abandonem as suas formas criminosas. Fonte: Associated Press.