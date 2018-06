Papa Francisco realiza vigília de Páscoa O papa Francisco dirigiu a vigília de Páscoa na Basílica de São Pedro, na qual batizou 10 pessoas. A vigília está entre o mais solene e dramático do calendário da Basílica, onde Francisco entrou com a luz de apenas um vela, a partir da qual outras velas são acesas iluminando lentamente toda a igreja. O altamente simbólico culto é uma lembrança da escuridão trazida pela crucificação de Cristo na sexta-feira Santa, enquanto a luz faz alusão à sua ressurreição no domingo de Páscoa.