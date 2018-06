Papa Francisco visita mesquita em Istambul

Com a cabeça baixa, olhos fechados e as mãos cruzadas à frente, o papa Francisco orou ao lado do grande mufti de Istambul, Rahmi Yaran, na mesquita Sultan Ahmet, do século 17, também conhecida como "Mesquita Azul". Esse é o segundo dia da visita de três dias do papa Francisco à Turquia.

De acordo com o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi, o papa Francisco disse a Yaran que cristãos e muçulmanos devem adorar Deus e não apenas elogiá-lo e glorificá-lo. Fonte: Associated Press