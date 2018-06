Papa inicia semana importante para reforma da Igreja O Papa Francisco receberá nesta semana as recomendações de duas comissões das finanças do Vaticano sobre a reforma da Igreja e se prepara para iniciar uma reunião de cúpula sobre questões familiares, que vai abordar a rejeição dos católicos às doutrinas da Igreja relacionadas aos métodos de contracepção, divórcio e casamento entre pessoas do mesmo sexo.