Papa não-europeu seria o primeiro em 1.300 anos

A Igreja Católica já teve papas de fora da Europa, da África (Victor I, Miltiades e Gelasius) e do Sudoeste Asiático, mais especificamente da Síria (Sissinnius, Constantinus e o último teria sido Gregorius III, que governou de 731 a 741), mas nunca das Américas.

No ano passado, Bento XVI nomeou seis cardeais não-europeus para fazer parte do Corpo da Igreja que irá escolher seu sucessor, alegando que isso mostrava a diversidade da Igreja Católica. As informações são do site da AlJazeera, CBS e agências internacionais.