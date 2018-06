Papa nomeia diplomata experiente como novo núncio em Cuba

CIDADE DO VATICANO - O papa Francisco nomeou como novo embaixador da Santa Sé em Cuba o monsenhor Giorgio Lingua, diplomata experiente que já atuou como núncio no Iraque e na Jordânia, informou o Vaticano nesta terça-feira, 17.

Lingua, italiano de 55 anos, substituirá Bruno Musaró, que foi enviado ao Egito em fevereiro após pedido de autoridades cubanas que estavam irritadas com as declarações do religioso sobre a situação econômica da ilha.

Sacerdote desde 1984, Lingua é considerado um diplomata "preparado e equilibrado", como demonstrou durante o período em que esteve no Iraque, onde as minorias cristãs são perseguidas pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).

O novo núncio conhece a situação de Cuba porque já foi o responsável das relações da Santa Sé com os Estados da América Latina e Caribe. /AFP