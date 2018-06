Papa nomeia socióloga para chefiar academia pontifícia

O papa Francisco nomeou uma socióloga britânica para administrar a Pontifícia Academia das Ciências Sociais, marcando a nomeação para o cargo mais alto de uma mulher em seu papado.

O Vaticano anunciou neste sábado, 12, que Margaret Archer Scotford conduzirá academia que produz pesquisas para ajudar a estabelecer a política da igreja.

Entre as prioridades, Francisco deseja dar às mulheres um papel maior na tomada de decisões na igreja.

Archer, de 71 anos, substitui outra mulher, nomeada por João Paulo II, Mary Ann Gledon, uma professora de direito da Universidade de Harvard e ex-embaixadora dos EUA junto à Santa Sé.

Archer é diretora do centro de ontologia social na Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, na Suíça. Ela passou a maior parte de sua carreira na Universidade de Warwick, no Reino Unido, e foi nomeada para a Pontifícia Academia em 1994. (Fonte: Associated Press)