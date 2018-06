Papa oferece palavras de consolo a vítimas de tufão

O pontífice conclamou os filipinos a fazerem a "oração do por quê". Ele explicou que essa oração significa perguntar "por quê", como as crianças fazem com os pais, mesmo que não estejam à espera de respostas imediatas.

"Eu também acompanharei vocês na oração do por quê", afirmou o papa, que hoje recebeu fiéis filipinos na Basílica de São Pedro, o cardeal de Manila, Luis Tagle, celebrou uma cerimônia. Fonte: Associated Press.