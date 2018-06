Papa ordena bispo em cerimônia do Dia de Reis

Bento XVI, com 85 anos, se manteve bem durante a cerimônia de quase três horas que comemorou também a festa católica que marca o encerramento dos festejos natalinos, quando são desarmados os presépios e retirados todos os enfeites de Natal.

Gaenswein, de 56 anos, tem sido durante anos o ajudante mais próximo de Bento XVI. O pontífice ajudou o Vaticano a lidar com o embaraçoso escândalo de vazamento de documentos ano passado. A corte do Vaticano condenou o ex-mordomo do papa, Paolo Gabriele, por roubar documentos do apartamento do papa, mas Bento XVI concedeu perdão a Gabriele. As informações são da Associated Press.