Papa pede a regime de Assad que acabe com a violência O papa Bento XVI pediu ontem, na mensagem de Páscoa, durante a missa celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, que o governo da Síria atenda aos apelos de outros países para por fim ao derramamento de sangue e inicie diálogos com a comunidade internacional. "Que a ressurreição de Cristo dê esperanças ao Oriente Médio e permita a