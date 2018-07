Papa pede ajuda para Somália O papa Bento XVI pediu, neste domingo, para a comunidade internacional agir com rapidez para ajudar as milhares de pessoas que estão enfrentando seca e fome na Somália e em outros países do Chifre da África. Ele classificou a situação de "catástrofe humanitária" que está "testando com força nossos irmãos e irmãs, entre eles muitas crianças."