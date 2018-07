Papa pede cessar-fogo em Gaza O papa Bento XVI declarou nesta quarta-feira que reza pelas vítimas do conflito entre israelenses e palestinos na Faixa de Gaza e manifestou apoio aos esforços diplomáticos para a adoção de uma trégua entre as forças de Israel e do grupo islâmico Hamas. As declarações do pontífice foram feitas durante sua audiência pública semanal no Vaticano.