Papa pede fim da rejeição à população cigana na Europa O papa Bento XVI ouviu os ciganos contarem a sua maneira de viver em uma audiência com esse grupo no Vaticano, hoje, na qual eles denunciaram a perseguição pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O líder religioso exortou a Europa a ajudar a colocar um fim a séculos de rejeição à população cigana. Cerca de 2 mil ciganos católicos reuniram-se no auditório do Vaticano para ouvir as declarações de Bento XVI.