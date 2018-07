Papa pede fim de violência na Síria

O papa Bento 16 usou a sua tradicional mensagem de Dia de Natal para pedir o fim da violência na Síria.

Durante a sua tradiconal mensagem de Natal ''Urbi et Orbi (da cidade para o mundo, em latim), o líder da Igreja Católica afirmou: "Que Deus traga um fim à violência na Síria, onde muito sangue já foi derramado''.

O papa, de 84 anos, clamou pela retomada das negociações de paz entre palestinos e israelenses.

Ele pediu ainda um diálogo político mais aprofundado em Miamá, país governado há décadas por uma junta militar, mas que recentemente promoveu medidas liberalizantes, e por estabilidade no Iraque e no Afeganistão

O papa, de 84 anos, lembrou ainda os refugiados do chamado Chifre da África, que enfrentam fome e privações, e as vítimas de enchentes na Tailândia.

No sábado, o sumo-pontífice havia criticado a comercialização do Natal, durante a Missa do Galo.

Pela terceira vez durante o papado de Bento 16, a cerimônia foi realizada antes de seu tradicional horário, a meia-noite, devido à idade avançada do papa.