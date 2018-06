Papa pede fim do tráfico ilegal de armas

O papa Francisco chamou a atenção neste domingo para o comércio ilegal de armas, dizendo que o desejo de lucrar com isso possivelmente alimenta guerras no mundo. Ele afirmou que quer saber "se esta guerra aqui ou ali é realmente uma guerra ou é uma guerra comercial para vender esses armamentos ou para aumentar o comércio ilegal de armas?" Ele conclamou as pessoas a rejeitar a proliferação de armas e o tráfico ilegal.

O papa Francisco também agradeceu àqueles que se juntaram a ele na noite deste sábado na meditação e nas orações pela paz na Síria. O Vaticano teme que a provável intervenção militar dos Estados Unidos na Síria, em razão do uso de armas químicas pelas forças do presidente Bashar Assad, possa desencadear um conflito mais amplo.