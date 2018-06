Papa pede que autoridades combatam conjuntamente mudanças climáticas e pobreza Em seu discurso deste domingo, o papa Francisco pediu que as autoridades presentes à Conferência do Clima em Paris (COP-21) decidam pelo bem da humanidade, em relação às mudanças climáticas, e demonstrem coragem ao não deixar de lado a luta contra a pobreza. Ele disse aos fiéis na Praça São Pedro, no Vaticano, que as duas questões caminham juntas e que os presentes à conferência precisam fazer todos os esforços possíveis para diminuir o impacto das mudanças climáticas.