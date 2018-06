Papa pede que jovens participem da preparação do Sínodo pela internet

VATICANO - O papa Francisco pediu neste domingo, 18, aos jovens que participem ativamente pela internet da preparação do Sínodo dos Bispos previsto para outubro e no qual falará sobre a juventude.

Um total de 300 jovens de todo o mundo, de várias religiões e também não crentes, participarão de 19 a 24 de março no Vaticano de uma espécie de reunião sinodal prévia, na qual serão escutados e cujas contribuições servirão depois para preparar o Sínodo que terá como tema "Os jovens, a fé e o discernimento vocacional".

O papa Francisco quis hoje estender este convite aos jovens de todo o mundo, encorajando-os a ser "protagonistas desta preparação".

"Poderão intervir 'online' através de grupos linguísticos moderados por outros jovens", disse o pontífice, desde a janela do palácio apostólico do Vaticano e após a reza do Angelus dominical.

Francisco disse que as propostas destes "grupos na rede" se unirão às da reunião de março e indicou que a informação está "no site da Secretaria do Sínodo dos Bispos".

O Sínodo dos Bispos de 2018 se ocupará dos problemas dos jovens e buscará adequar sua linguagem e o uso das novas tecnologias para se aproximar deles, segundo o documento preparatório divulgado em 2017.

Para planejar os temas também foi elaborado o tradicional documento preparativo e um questionário que foi enviou aos Sínodos dos Bispos e aos Conselhos dos Hierarcas das Iglesias Orientais Católicas, às Conferências Episcopais, aos Dicastérios da Cúria Romana e à União de Superiores Generais. /EFE