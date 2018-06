Papa pede que países superem incompreensão sobre Ucrânia

"Peço-lhes novamente para rezar pela Ucrânia, que está passando por uma situação delicada", disse o pontífice durante sua bênção semanal do Ângelus, da janela do Palácio Apostólico Vaticano. "Espero que todos os lados do país trabalhem para superar incompreensões e para construir o futuro da nação juntos", afirmou Francisco aos fiéis presentes na Praça de São Pedro.

"Eu faço um apelo urgente à comunidade internacional para apoiar qualquer iniciativa a favor do diálogo e harmonia", concluiu o papa.

Neste domingo, a Ucrânia afirmou que convocaria todos os reservistas militares, após ameaça do presidente russo Vladimir Putin de invadir o país vizinho. Fonte: Dow Jones Newswires.