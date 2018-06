Papa pode mudar regras da Igreja para antecipar conclave

O papa Bento XVI pode mudar as regras da Igreja que definem o conclave para antecipar a reunião de cardeais que vai definir, no mês que vem, seu sucessor. De acordo com o Vaticano, o pontífice está estudando a possibilidade de alterar duas leis criadas por seu antecessor, João Paulo II, antes que ele deixe o cargo, no próximo 28 de fevereiro.

O porta-voz do Vaticano, padre Federico Lombardi, disse que a mudança vai “harmonizar” as duas leis. Uma deles rege o período em que o papado está vago, conhecido como “sede vacante”. A outra é mais específica sobre o funcionamento do conclave depois de seu início.

A constituição apostólica de 1996 decretada pelo papa João Paulo II – chamada de Universi Dominici Gregis –, estipula que um conclave deve começar entre 15 e 20 dias após o papado ficar vago. Por essa regra, o conclave atual não poderia começar antes de 15 de março. Alguns cardeais, porém, acreditam que o conclave deveria começar antes disso, para reduzir o tempo em que a Igreja Católica Romana ficará sem um líder. Mas os rumores são de que a mudança seria motivada por uma guerra interna entre os cardeais, que poderia estender demais a decisão.

Cardeais de todo o mundo já começaram consultas informais por telefone e e-mail a fim de estabelecer um perfil que seria mais adequado para liderar a Igreja em um período de crise. 117 cardeais com menos de 80 anos de idade podem participar do conclave, que será realizado na Capela Sistina.