Papa recebe Abbas no Vaticano e pede paz justa e duradoura para a região

O papa Bento XVI recebeu ontem no Vaticano o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas (foto), a quem defendeu uma saída "justa e duradoura" para o conflito palestino-israelense. Durante o encontro, o papa lembrou que a recente votação na ONU, que aprovou o ingresso da Palestina na entidade como membro observador, significa "um impulso para que a comunidade internacional se comprometa com uma solução justa e duradeira para o conflito palestino-israelense. após o encontro privado, Abbas foi recebido pelo n.º 2 do Vaticano, o cardeal Tarcisio Bertonne, secretário de Estado, Este foi o sexto encontro entre Abbas e o papa - cinco deles ocorreram no Vaticano e um em Belém.