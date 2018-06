Papa recebe sudanesa condenada à morte por ser cristã

O pontífice abençoou a mulher, que deu a luz na prisão há poucas semanas, e classificou a visita de Meriam Ibrahim, de 27 anos, com marido e dois filhos do casal de "muito carinhosa".

O encontro de meia hora aconteceu logo após a família chegar em Roma, acompanhada pelo diplomata que negociou sua liberação no Sudão. O primeiro-ministro estava presente na chegada da família e disse que o dia era de "comemoração".

Ibrahim é filha de um pai muçulmano e uma mãe católica, originária da Etiópia. Ela foi condenada à morte por abandonar a fé islâmica e casar-se com um católico, já que a lei do Sudão exige que os filhos sigam a religião do pai. A condenação foi criticada pelos Estados Unidos, pelas Nações Unidas e pela Anistia Internacional. Fonte: Associated Press.