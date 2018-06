Papa reconhece que falou três vezes com Santos sobre o acordo com as Farc

O papa Francisco disse nesta segunda-feira, 28, a bordo do avião papal, que está "muito contente" pelo princípio de acordo de paz na Colômbia e reconheceu que falou até três vezes sobre o assunto com o presidente colombiano, Juan Manuel Santos. O pontífice regressou hoje para Roma após visitar Cuba e Estados Unidos.

A declaração foi feita aos meios de comunicação internacionais quando perguntado sobre o acordo, denominado "jurisdição especial para a paz", assinado em Cuba entre o governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias (Farc) logo após a visita do pontífice à ilha.

"Quando tive a notícia de que em março será assinado o acordo, disse: 'O senhor faça com que em março cheguemos com esta bela intenção porque faltam pequenas coisas, mas a vontade existe de ambas as partes. Existe", respondeu.

"Me senti parte no sentido de que eu sempre quis isto. Falei três vezes com o presidente Santos sobre este problema, e a Santa Sé está muito aberta a ajudar como puder". /EFE