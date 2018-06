Papa reza pela liberdade na China e paz na Síria Do alto do balcão na Basílica de São Pedro, o Papa Bento XVI rezou pela liberdade religiosa na China e paz aos "indefesos" na Síria, durante a missa de Natal nesta terça-feira. "Que a paz esteja com as pessoas na Síria, profundamente feridas e divididas pelo conflito que não poupa os indefesos e faz vítimas inocentes", disse.