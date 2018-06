Papa rifará presentes e destinará dinheiro a caridade

A administração da Cidade do Vaticano colocou, esta semana, cartazes em todo o Estado promovendo a rifa. Os bilhetes, que custam dez euros cada, estão à venda nos correios, farmácias e outros estabelecimentos da Cidade-Estado abertos ao público. Os vencedores serão anunciados no dia 8 de janeiro.

Francisco, conhecido por sua simplicidade, reformulou as finanças do Vaticano em busca de eficiência e para poder destinar mais dinheiro para a caridade. A rifa é parte desse esforço e vai permitir que os presentes recebidos pelo Papa Francisco não fiquem guardados juntando poeira, mas possam ajudar quem precisa. Fonte: Associated Press