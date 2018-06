Papa se desequilibra, bate a cabeça e machuca olho esquerdo, mas está bem, diz Vaticano

CARTAGENA, COLÔMBIA - O papa Francisco perdeu o equilíbrio enquanto andava no papamóvel em meio a uma multidão em Cartagena, na Colômbia, neste domingo, 10, machucando o lado esquerdo do rosto e a pálpebra, mas não se feriu com gravidade.

O Vaticano informou que ele recebeu tratamento com gelo e estava bem para continuar em sua viagem. “O papa está bem. Ele feriu o lado esquerdo do rosto e a pálpebra”, disse o porta-voz Greg Burke.

Francisco sofreu um pequeno corte no supercílio e ficou com a maçã do rosto esquerda roxa ao bater com o rosto na cabine do papamóvel enquanto tentava cumprimentar um menino durante o percurso.

Em seguida, o papa recebeu assistência médica por parte do comandante da Gendarmaria do Vaticano, Domenico Giani. Na casa de Lorenza, a moradora que visitou, foi aplicado gelo no local da pancada, e a parte do manto que vestia que ficou manchada com um pouco de sangue foi lavada.

De lá, ele saiu sorridente e com um curativo no supercílio. “Levei um soco. Mas estou bem”, brincou o papa quando saiu da casa no bairro pobre de San Francisco no último dia de sua viagem à Colômbia. / REUTERS e EFE