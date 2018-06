Papa se diz triste e critica mídia no caso VatiLeaks

Bento XVI fez seus primeiros comentários diretos sobre o escândalo no fim de uma audiência geral semanal. Ele criticou algumas reportagens sobre o caso, dizendo que os rumores "exagerados" e "gratuitos" forneceram uma imagem falsa da Santa Sé.

A imprensa italiana se mostra agitada desde a prisão de Paolo Gabriele, o mordomo do papa, na semana passada, após investigadores encontrarem documentos papais no apartamento dele na Cidade do Vaticano. Ele permanece preso e prometeu cooperar com as apurações. As informações são da Associated Press.