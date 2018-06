Papa Shenouda III morre no Egito aos 88 anos

A agência de notícias MENA disse que Shenouda morreu sábado depois de enfrentar problemas no fígado e pulmão por vários anos. A estação de televisão da Igreja Cóptica transmitiu um retrato do Papa com uma legenda dizendo "A Igreja Cóptica reza para Deus para que ele descanse em paz entre os braços dos santos".

O patriarca, conhecido em arábico como Baba Shenouda, liderava uma das mais antigas igrejas do mundo, fundada por São Marcos, que é reconhecido como o homem que trouxe o cristianismo para o Egito no século I, durante o reinado do Imperador Nero. As informações são da Associated Press.