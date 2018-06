Papa substitui bispo alemão após gastos com residência

O papa havia suspendido temporariamente o monsenhor Franz-Peter Tebartz-van Elst de Limburg em outubro à espera de uma investigação interna da igreja.

No centro da controvérsia está o valor da construção de um novo complexo residencial do bispo e reformas relacionadas. Tebartz-van Elst defendeu as despesas, dizendo que a conta correspondia na verdade a 10 projetos e que havia custos adicionais porque os prédios estavam sob proteção histórica.

O Vaticano anunciou hoje que a investigação sobre a reforma chegou à conclusão de que Tebartz-van Elst não poderia mais exercer o sacerdócio em Limburg e que Francisco havia aceitado o seu pedido de renúncia, oferecido originalmente em 20 de outubro.

Segundo o Vaticano, o monsenhor Manfred Grothe, atualmente um bispo auxiliar em Paderborn, assumirá a região, mas Tebartz-van Elst receberia uma nova função "no momento oportuno". Fonte: Associated Press.