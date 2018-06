Papa vai receber comunidade judaica e celebrar convivência entre judeus e católicos

O papa Francisco receberá nesta quarta-feira representantes da comunidade judaica mundial em uma audiência privada na Residência Santa Marta. Entre os presentes estarão o presidente do Congresso Judaico Mundial, Ronald Lauder, e o presidente do Congresso Judaico Latino-Americano, Jack Terpins.

O encontro será realizado em comemoração aos 50 anos da declaração Nostra Aetate, que aproximou judeus e católicos após 2 mil anos. "Em um mundo que vemos devastado por atos terroristas, ações hediondas, justificadas em nome do Todo Poderoso para cada religião, notamos o quão importante é manter e estreitar o diálogo com pessoas de bem como o Papa Francisco", afirmou Terpins, ao falar sobre o encontro.

O diretor executivo do Congresso Judaico Latino-Americano, Claudio Epelman, disse que a comunidade judaica nutre um apreço muito forte pelo atual papa. "Quando Cardeal, ainda na Argentina, víamos a preocupação do papa com os menos favorecidos e com a humanidade em geral. As ações em conjunto que desenvolvemos só reforçaram nossa admiração pelo pontífice e demonstraram que teríamos um canal aberto de diálogo."

Também estarão na audiência o presidente do board e a tesoureira do Congresso Judaico Mundial, Barão David Rothschild e Chella Safra, respectivamente.