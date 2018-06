Papa visita a Turquia e pedirá tolerância religiosa

ISTAMBUL - O papa Francisco inicia nesta sexta-feira, 28, uma visita à Turquia com a delicada missão de fortalecer os laços com líderes muçulmanos, ao mesmo tempo em que condenará a violência contra cristãos e outros minorias no Oriente Médio.

A viagem de três dias ocorre após o avanço do Estado Islâmico (EI) sobre partes de território do Iraque e da Síria perto da fronteira da Turquia, declarando um califado islâmico e matando ou expulsando muçulmanos xiitas, cristãos e outros fiéis que não compartilham a crença no Islã sunita radical pregado pelo grupo.

Autoridades disseram que a tolerância religiosa e o combate ao extremismo estariam no topo da agenda do papa em Ancara nesta sexta-feira, quando ele se reunirá com o presidente turco, Tayyip Erdogan, e com Mehmet Gormez, principal clérigo do país de maioria muçulmana, mas constitucionalmente secular.

A Turquia abriga cerca de 2 milhões de refugiados da Síria. Para alguns dos milhares de cristãos entre eles, isso representa o caminho reverso da luta de seus ancestrais há um século, quando a Primeira Guerra Mundial e a chegada do Estado turco pós-otomano tornaram a Turquia uma terra hostil.

Em Istambul, o papa, líder de 1,2 bilhão de católicos romanos no mundo, se reunirá com o patriarca Bartolomeu, líder espiritual de cerca de 300 milhões de cristãos ortodoxos, como parte de um esforço para fortalecer os laços com a ala oriental do cristianismo.

OS dois vão emitir pedidos conjuntos sobre direitos humanos e liberdade religiosa, assim como sobre o medo de que o cristianismo esteja desaparecendo do local de suas origens no Oriente Médio, de acordo com o reverendo Dositheos Anagnostopoulos, porta-voz do patriarca.

Francisco disse na terça-feira que, embora seja "quase impossível" ter um diálogo com insurgentes do EI, a porta não deve ser fechada.

Essa é a terceira viagem feita por Francisco para uma nação de maioria muçulmana. O papa já visitou Jordânia e Albânia. /REUTERS