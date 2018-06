Papa visita cidade controlada pela máfia

Caserta - O papa Francisco visitou neste sábado a cidade de Caserta, no sul da Itália, conhecida pelo forte poder da máfia local. Durante sua homilia em um palácio do século XVIII, o pontífice arrancou aplausos da multidão ao afirmar que seu rebanho "precisa ter coragem de dizer ''não'' a qualquer forma de corrupção e ilegalidade".

A região é controlada pela família Casalesi, que faz parte da Camorra. As referências de Francisco à máfia ficaram ainda mais claras quando ele criticou "o mal, a violência e o abuso deslavado de poder". Enquanto isso, um cartaz carregado por um fiel dizia "Fora a Camorra".

No mês passado, na Calábria, outra região no sul da Itália infestada pelo crime organizado, o papa disse que os mafiosos foram excomungados em função da sua "adoração ao mal". Fonte: Associated Press.