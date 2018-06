Papa visita região da Itália dominada pela máfia

Apesar do temor do Vaticano com a sua segurança, Francisco deve passar o dia na região da Calábria, dominada pela máfia mais poderosa do país, chamada ''Ndrangheta. O grupo mafioso é líder no comércio mundial de cocaína e a Calábria é uma importante região para o tráfico entre a América Latina e a Europa.

A viagem do papa também tem como objetivo destacar os problemas do tráfico na região e as dificuldades que a população jovem em escapar das atividades ilegais. Francisco descreveu a máfia como a "adoração do mal" e disse que os mafiosos estão excomungados. Fonte: Dow Jones e Associated Press.