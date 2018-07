Papa visita San Marino e faz apelo por refugiados Sob o sol forte, o papa Bento XVI celebrou missa de mais de duas horas para 22 mil pessoas, que lotaram o estádio de Serravalle, cidade situada aos pés da fortaleza de San Marino. Após a prece do Ângelus, o papa demonstrou "alegria" com a beatificação da irmã Marguerite Rutan, que deve acontecer no próximo domingo, na França. Religiosa da Lorrena, irmã da Ordem de São Vicente de Paulo, Marguerite Rutan dirigiu o hospital de Dax, no sudoeste da França, na segunda metade do século 18 e foi guilhotinada por causa da fé católica, durante a Revolução, em 1794.