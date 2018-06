Papai Noel existe

Na Grande Perseguição de Diocleciano, quando bíblias eram queimadas e padres obrigados a renunciar, foi preso e torturado. Resistiu e, como bispo de Myra, é lembrado pelo socorro às minorias e aos pobres, em especial às crianças, às quais costumava entregar presentes em segredo, colocando-os à noite dentro de sapatos deixados para fora das casas. Ao saber de um homem prestes a entregar as filhas para a prostituição por não ter o dinheiro exigido na época para casá-las, foi à sua casa de madrugada e, como as janelas estivessem fechadas, jogou pela chaminé três sacolinhas com moedas de ouro – o suficiente para o dote de cada jovem.

Ele foi canonizado e tornou-se hábito presentear crianças pobres no mês de sua morte, dezembro. A tradição viajou à América na bagagem de holandeses, que o chamavam de “Sinterklaas” – de Santo Nikolaos (nos EUA, Santa Claus). Nos séculos seguintes, foi se transformando na figura do velhinho barrigudo de barba branca e roupa vermelha e ressurgiu na Europa no século 20 como Père Noel – Papai Noel.

Essa história fantástica, relatada por historiadores como Gerry Bowler, de Santa Claus: A Biography (Papai Noel: Uma biografia, em tradução livre, com pequenas variações, me foi contada a primeira vez por um barqueiro, quando visitei Demre. Talvez já seja familiar ao leitor, mas não pude deixar de notar a ironia que nela reside ao relembrar 2015 e a imagem que este ano produziu para a História: a do menino sírio Aylan, morto à beira da mesma costa que deu vida a Papai Noel.

Um ano em que vimos pessoas lançarem-se ao mar e sucumbirem. Mais de 3,6 mil morreram na travessia entre Turquia e Grécia. Uma média de uma a cada 2 horas. Pelo menos 500 delas crianças, como as que o clérigo costumava presentear na mesma rota. Outras milhares nem puderam tentar. Sua memória voltará a nos assombrar.

Um ano em que um milhão de desesperados, um terço deles crianças, chegaram às portas da Europa, expondo as fissuras de um continente mais desunido do que imaginávamos e os vermes da xenofobia, que julgávamos acabados, ressurgirem, prontos para corroer seu tecido frágil, alimentando-se dos mortos deixados pelo terrorismo. Feridas de 2015, que não vão cicatrizar, porque continuam abertas – 31 de dezembro chegará com apenas 184 refugiados realocados, entre os 160 mil que aguardam um destino na União Europeia. Outros mais virão.

Uma em cada oito das crianças nascidas em 2015 vieram ao mundo em uma zona de guerra como Síria, Iraque, Afeganistão, Iêmen e Sudão do Sul, sob condições que limitarão seu desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e econômico. Outras 13 milhões deixaram a escola. A negligência cobrará seu preço.

Um ano que se aproximou do fim com um acordo histórico sobre o clima, mas teimará em não acabar porque as boas intenções só mudam o curso da história quando colocadas em prática. E o que vimos em 2015 foi a violação sistemática de tratados internacionais anteriores, como a Convenção dos Direitos da Infância e a dos Refugiados.

Um ano que não terá fim porque o futuro é construído com o que se faz agora. O que deixa de ser feito não produz amanhã, mas retrocesso. Voltaremos a este ano muitas vezes. Ontem foi Natal, mas 2015 está longe de terminar.