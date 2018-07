Papandreou e Manuel Barroso reunem-se em Bruxelas O primeiro-ministro grego, George Papandreou, irá encontrar-se com o presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, hoje a tarde em antecipação ao encontro de cúpula dos líderes da União Europeia previsto para amanhã, disse um porta-voz do primeiro-ministro em Atenas. Os líderes e ministros das Finanças europeus estão mantendo uma série de encontros para lidar com a crise da dívida na Europa. As negociações incluem uma redução no valor dos títulos do governo grego em poder de investidores privados. As informações são da Dow Jones.